Son Dakika: Türk finalinde kazanan Eczacıbaşı!

Yayınlanma: 17.12.2023 - 16:44

Güncelleme: 17.12.2023 - 16:51

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın final maçında iki Türk takımı, Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank karşı karşıya geldi. Çin'in Hangzhou kentindeki Dragon Spor Merkezi'nde oynanan maçı 3-2 kazanan Eczacıbaşı şampiyon oldu.

ECZACIBAŞI 3 - 2 VAKIFBANK

1. set: 19 - 25 (VakıfBank lehine)

2. set: 25- 23 (Eczacıbaşı lehine)

3. set: 25 - 23 (Eczacıbaşı lehine)

4. set: 23 - 25 (VakıfBank lehine)

5. set: 15 - 9 (Eczacıbaşı lehine)

İLK KEZ TÜRK FİNALİ

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya geliyor.

İlki 1991'de düzenlenen organizasyona, 1992 ve 1994'te yapıldıktan sonra uzunca süre ara verildi. Turnuva, 2010'dan sonra düzenli olarak yapılmaya başlandı.

Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde ilk kez, iki Türk takımı kupa için mücadele ediyor.