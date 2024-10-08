Son Dakika: Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu!

Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına yeniden Hidayet Türkoğlu seçildi.

Son Dakika: Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2024 - 14:02

Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına seçildi.

Türkoğlu, seçimde Efe Aydan ile yarışmıştı.

Hidayet Türkoğlu, 165 oyun 133'ünü aldı ve yeniden başkanlık görevine seçildi.


Etiketler: #hidayet türkoğlu #Efe Aydan #türkiye basketbol federasyonu #başkanlık seçimi

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