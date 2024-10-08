Son Dakika: Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu!
Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına yeniden Hidayet Türkoğlu seçildi.
Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına seçildi.
Türkoğlu, seçimde Efe Aydan ile yarışmıştı.
Hidayet Türkoğlu, 165 oyun 133'ünü aldı ve yeniden başkanlık görevine seçildi.
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