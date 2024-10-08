TBF'de seçim heyecanı: Yeni başkan kim olacak?

Yayınlanma: 08.10.2024 - 10:28

Güncelleme: 08.10.2024 - 10:28

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, salı günü gerçekleştirilecek.

EFE AYDAN İLE HİDAYET TÜRKOĞLU ADAY

Ankara'daki bir otelde düzenlenecek genel kurulda, mevcut TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Efe Aydan başkanlık için yarışacak.

Genel kurul saat 11.00'de başlayacak.