TBF'de seçim heyecanı: Yeni başkan kim olacak?
Türkiye Basketbol Federasyonu'nda (TBF) Seçimli Olağan Genel Kurulu heyecanı yaşanıyor. Hidayet Türkoğlu ile Efe Aydan başkanlık için yarışıyor.
Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, salı günü gerçekleştirilecek.
EFE AYDAN İLE HİDAYET TÜRKOĞLU ADAY
Ankara'daki bir otelde düzenlenecek genel kurulda, mevcut TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Efe Aydan başkanlık için yarışacak.
Genel kurul saat 11.00'de başlayacak.
Etiketler: #Efe Aydan #hidayet türkoğlu #TBF #Seçim
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