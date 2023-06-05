Son dakika: Türkiye Kupası final maçının hakemi açıklandı

Son dakika... Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

AA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 20:27
Son dakika: Türkiye Kupası final maçının hakemi açıklandı
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 11 Haziran Pazar günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakasının hakemleri, dijital atama yöntemi ile belirlendi.

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.


fenerbahçe Medipol Başakşehir Atilla Karaoğlan ziraat türkiye kupası

İlgili Haberler

Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu!

Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu!
Son dakika: Türkiye Kupası finalinin stadı ve tarihi açıklandı

Son dakika: Türkiye Kupası finalinin stadı ve tarihi açıklandı

En Çok Okunan Haberler