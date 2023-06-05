Son dakika: Türkiye Kupası final maçının hakemi açıklandı
Son dakika... Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 11 Haziran Pazar günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakasının hakemleri, dijital atama yöntemi ile belirlendi.
Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'nun Erdoğan'dan son isteği ortaya çıktı
- CHP’ye operasyon mu geliyor?
- CHP'nin yeni A Takımı belli oldu!
- Erdoğan'ın yeni kabinesi için dikkat çeken yorum
- Yeni Gençlik ve Spor Bakanı görevi devraldı
- Kritik görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı
- Altaylı: Mehmet Şimşek intikam bıçağını kanırttı
- Finans devi 'faiz artışı' bekliyor
- İngiliz istihbarat başkanından sahte hesaba tebrik
- Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti