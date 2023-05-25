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Son dakika: Türkiye Kupası finalinin stadı ve tarihi açıklandı

Son dakika... TFF, Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran Pazar günü saat 20:45'te İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 25.05.2023 - 17:22
Son dakika: Türkiye Kupası finalinin stadı ve tarihi açıklandı
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Türkiye Kupası'nda final mücadelesinin tarihi ve stadı belli oldu. 

Fenerbahçe'nin adını finale yazdırmasının ardından ikinci finalist bugün oynanacak Ankaragücü - Başakşehir mücadelesinin ardından belli olacak. 

Final müsabakasının ev sahipliği yapacağı stadyum da İzmir Gürsel Aksel Stadyumu oldu. 

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20:45'te başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.


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