Son dakika... UEFA, Galatasaray'ın itirazını reddetti
UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı hakkında yapmış olduğu itirazın reddedildiğini açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 4'üncü haftasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yönetim, maçta hakemin bir oyuncuya 2 kez sarı kart çıkarması konusunda UEFA'ya itirazda bulunmuştu.
Sarı kırmızılı kulübün, maçın hükmen galibiyetle Galatasaray lehine sonuçlanması veya tekrar edilmesi yönündeki itirazı, UEFA tarafından reddedildi.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş.'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım 2021 tarihinde oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Galatasaray - FC Lokomotiv Moskova maçındaki şikayeti üzerine UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu şu kararı almıştır: Galatasaray A.Ş.'nin yaptığı itiraz reddedildi" ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Hakan Ural'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
- İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
- Yandaş yazar asgari ücrette vites düşürdü
- Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari isyan etti
- 12 ay sonrası için endişe verici tahmin
- Erdoğan'ın 'yüzde 50+1' itirafı
- Ünlü oyuncu Yunus Güner yaşamını yitirdi
- Çalışma Bakanlığı'ndan EYT açıklaması
- Barlas'tan 'fantezi' savunması
- Canlı yayında FETÖ kavgası