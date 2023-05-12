Son dakika... UEFA'dan 'Şampiyonlar Ligi İstanbul Finali' iddiasına yanıtı!

Son dakika haberi... UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı yönündeki spekülasyonlara noktayı koydu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 14:15
Son dakika... UEFA'dan 'Şampiyonlar Ligi İstanbul Finali' iddiasına yanıtı!
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UEFA, Alman basınından Deutschen Presse-Agentur'a Şampiyonlar Ligi finali hakkında konuştu. 

Kurum, 10 Haziran'daki finalin beklendiği gibi İstanbul'da oynanacağını belirtti. 

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.:

"2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur."

İNGİLİZ BASINI İDDİA ETMİŞTİ

NTV Spor'un aktardığına göre; İngiliz basınının İstanbul'dan finalin alınacağı yönündeki haberleri üzerine UEFA'dan açıklama geldi. 

Daily Mail, UEFA'nın Türkiye'deki seçim gündemi nedeniyle finali İstanbul'dan Lizbon'a almayı planladığını belirtmişti. UEFA'dan bu yalan habere jet hızında cevap gelmiş oldu.


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