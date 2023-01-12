Son dakika... Wout Weghorst İstanbul'dan ayrılıyor

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 11:07

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 11:36

İngiliz ekibi Manchester United ile anlaşan ve Kasımpaşa maçında taraftara veda eden Wout Weghorst, Beşiktaş'tan ayrılmak için gün sayıyor.

Dünkü idmana sakat olduğunu söyleyerek çıkmayan Weghorst'un tesislerde yönetimle fesih görüşmesi yaptığı öğrenildi. Yeni santrfor almadan Hollandalı golcünün ayrılığına onay vermeyeceğini söyleyen yönetimin yumuşaması ve transfer için 'olur' vermesinden sonra fesih için saatleri sayan Weghorst, ilk fırsatta İngiltere'ye uçacak.

Bu arada santrfor için Vincent Aboubakar ile görüşmeye devam eden Siyah beyazlılar, çok daha somut adımlar atmak için Kamerunlu golcünün kulübüyle resmi fesih işlemlerinin tamamlamasını bekliyor.

Wout Weghorst

16 MAÇTA 12 GOLE ETKİ!

Sezon başında Burnley'den Beşiktaş'a kiralanan 30 yaşındaki Hollandalı, Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı.