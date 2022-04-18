Son Dakika: Yeni MHK başkanı Sabri Çelik oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2022 Pazartesi, 16:12
Son Dakika: Yeni MHK başkanı Sabri Çelik oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.

Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle: 

BAŞKAN: Sabri Çelik

ÜYELER: Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu


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