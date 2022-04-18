Son Dakika: Yeni MHK başkanı Sabri Çelik oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.
Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:
BAŞKAN: Sabri Çelik
ÜYELER: Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.— TFF (@TFF_Org) April 18, 2022
Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle: https://t.co/TwQBErJpSS pic.twitter.com/fvj4oI02N8
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