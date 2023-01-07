Son iki yılı bilmişti: 2023 yılı şampiyonunu açıkladı
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Ünlü astrologlar karşılaşma öncesi Süper Lig için şampiyonluk tahminlerini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de 18. haftada Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.
Ligde geride kalan 17 haftanın sonunda aldığı 11 galibiyet 2 yenilgi ve 3 beraberlikle topladığı 36 puanla liderlik koltuğunun sahibi olan Galatasaray'ı, aldığı 11 galibiyet 3 yenilgi ve 2 beraberlikle Fenerbahçe takip ediyor.
Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadele öncesi ünlü astrologlar "Sezon sonu kim şampiyon olur?" sorusuna cevap verdi.
"BİR MUCİZE GERÇEKLEŞECEK..."
Astrolog Zeynep Turan, "Trabzonspor mağlubiyeti yanıltmasın, 2023 yılında Fenerbahçe şampiyon olacak" dedi.
Astrolog Hande Kazanova ve Aygül Aydın "Fenerbahçe şampiyon olacak" derken, son iki yılın şampiyonunu bilmeyi başaran Astrolog Meral Baran ise "Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes 'Şampiyon garanti Fenerbahçe olacak' diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru bir mucize gerçekleştirecek ve şampiyon olacak" dedi.
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