Rakip İstanbulspor: Fenerbahçe'de 7 eksik!
Süper Lig'de pazar günü İstanbulspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, bu maçta 7 futbolcusundan yararlanamayacak.
İsmail Kartal'ın ekibinde İrfan Can Kahveci, Fred ve Mert Hakan Yandaş kart cezaları nedeniyle yok.
Sakatlıkları süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc da müsabakada görev alamayacak.
Afrika Uluslar kupası için milli takımlarına giden Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel de maçta forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertliler, Djiku ve Osayi-Samuel'den en az 5 maçta faydalanamayacak.
Fenerbahçe, İstanbulspor ile Pazar günü saat 16:00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Laikliğe meydan okudu, tutuklandı!
- Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- Saatler içinde değişen suçlama
- Terim'le konuşması ortaya çıktı!
- 'Bu bir ihbardır' diyerek herkesi uyardı
- Erdoğan Suudi Arabistan'a toz kondurmadı!
- Fabrikada skandal görüntü: Suratına fırlattı!
- Dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı değişiyor
- Fatih Altaylı hakkında soruşturma