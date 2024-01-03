Rakip İstanbulspor: Fenerbahçe'de 7 eksik!

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2024 Çarşamba, 12:23
Rakip İstanbulspor: Fenerbahçe'de 7 eksik!

Süper Lig'de pazar günü İstanbulspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, bu maçta 7 futbolcusundan yararlanamayacak.

Rakip İstanbulspor: Fenerbahçe'de 7 eksik!

İsmail Kartal'ın ekibinde İrfan Can Kahveci, Fred ve Mert Hakan Yandaş kart cezaları nedeniyle yok. 

Rakip İstanbulspor: Fenerbahçe'de 7 eksik!

Sakatlıkları süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc da müsabakada görev alamayacak.

Rakip İstanbulspor: Fenerbahçe'de 7 eksik!

Afrika Uluslar kupası için milli takımlarına giden Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel de maçta forma giyemeyecek.

Rakip İstanbulspor: Fenerbahçe'de 7 eksik!

Sarı-lacivertliler, Djiku ve Osayi-Samuel'den en az 5 maçta faydalanamayacak.

Rakip İstanbulspor: Fenerbahçe'de 7 eksik!

Fenerbahçe, İstanbulspor ile Pazar günü saat 16:00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

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