Son olarak Fenerbahçe forması giymişti: Agnieszka Korneluk kariyerini noktaladı

22.04.2026 14:14:00
Son olarak Fenerbahçe Medicana forması giyen Polonyalı voleybolcu Agnieszka Korneluk, kariyerini noktaladı.

Son olarak Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Agnieszka Korneluk, voleybol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Korneluk, emekliliğe ayrıldığını şu cümlelerle duyurdu:

"Neden bu vedayı erteliyordum? Çünkü kimse vedaları sevmez ama bu veda özel. 20 yılı aşkın antrenman ve profesyonel kariyerin ardından hayatımın bu dönemi artık sona eriyor.

Bu veda üzgün bir veda olmayacak, voleybol gibi pozitif duygularla dolu olacak. Beni tanıyanlar gözyaşlarımı ve öfkemi de gördü ama her zaman gerçek oldum. Bu yolculukta yanımda olan aileme, arkadaşlarıma ve gelişmeme yardımcı olan herkese teşekkür ederim.

Taraftarlar… Siz olmasaydınız biz olmazdık. Milli takımı temsil etmek benim için her zaman büyük bir gururdu. Voleybola tüm kalbimi verdim. Şimdi ise başka bir sevgiyle, hayattaki diğer büyük hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Sakatlıksız geçen yıllar ve bu yolculuk için Tanrı'ya teşekkür ederim."

FENERBAHÇE'YE VEDA ETMİŞTİ 

Agnieszka Korneluk, yaptığı paylaşımla 1 sezonluk Fenerbahçe Medicana macerasının sonlandığını duyurmuştu. 

Koneluk yaptığı paylaşımda, "Bu sezon için teşekkürler Fenerbahçe! Hepimizin istediği gibi bitmedi ama benim için kesinlikle unutulmaz bir sezondu! Taraftarlara özel teşekkürler! Hiç bu kadar çok güzel destek mesajı almamıştım! Teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı. 

