Son şampiyon, Fenerbahçeli Luan Peres'e talip: Teknik direktör onay verdi!

Yayınlanma: 13.08.2024 - 13:15

Güncelleme: 13.08.2024 - 13:17

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Fenerbahçe'de bir türlü kadroya giremeyen Luan Peres için sıcak bir gelişme yaşandı.

Bolavip'te yer alan habere göre; Brezilya'da son şampiyon Palmeiras'ın sol ayaklı bir stoper aradığı ve Luan Peres için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

TEKNİK DİREKTÖR ONAY VERDİ

Haberde Luan Peres'in sözleşmesinin son yılında olmasının transferin önünü açtığı yazıldı. Öte yandan teknik direktör Abel Ferreira'nın da Luan Peres'e onay verdiği ifade edildi.

30 yaşındaki tecrübeli stoper, Fenerbahçe'ye Marsilya'dan 5.23 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Sarı-lacivertli takımda 23 maça çıkan Peres, 1 gol ve 1 asist yaptı.