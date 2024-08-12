Thomas Meunier'den Fenerbahçe maçı değerlendirmesi: 'Tur şansımız yüzde 1000'

Lille forması giyen Thomas Meunier, yarın oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Meunier, "Tur şansımızın yüzde 1000 olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 15:49
Thomas Meunier'den Fenerbahçe maçı değerlendirmesi: 'Tur şansımız yüzde 1000'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın sahasında Lille'i konuk edecek. Fransız ekibinde forma giyen Thomas Meunier müsabakayla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

MOURINHO SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri gibi tecrübeli futbolculara sahip olduğunu söyleyen Meunier, "Jose Mourinho oraya imza atmışssa kulüple bir şeyler kazanabileceğini bildiği içindir" dedi.

"FENERBAHÇE BİZDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİL"

Fenerbahçe'nin güçlü yanlarının olduğunu aktaran Thomas Meunier, "Ama bizden güçlü bulmuyorum. Tur şansımızın yüzde 1000 olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRK TARAFTARLARIN ŞÖHRETİ TUTKULARINDAN GELİYOR"

Trabzonspor'da forma giydiğini hatırlatan Thomas Meunier, "Türk taraftarların şöhreti tutkularından geliyor. Böyle maç atmosferleri beni motive ediyor. Bundan faydalanmamız gerek. Sahada olanlar tribünleri de etkileyecek" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin Lille'i konuk edeceği maç yarın saat 20:00'de başlayacak.


Thomas Meunier haberleri fenerbahçe haberleri lille haberleri

İlgili Haberler

Lille'e transfer olmuştu: Meunier'den Fenerbahçe yorumu!

Lille'e transfer olmuştu: Meunier'den Fenerbahçe yorumu!
Yollar ayrılmıştı: Thomas Meunier'den Trabzonspor'a sert tepki!

Yollar ayrılmıştı: Thomas Meunier'den Trabzonspor'a sert tepki!
Thomas Meunier, resmen Lille'de

Thomas Meunier, resmen Lille'de
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler