Fenerbahçe maçı öncesi Lille'de 4 eksik

Lille Yardımcı Antrenörü Dimitri Farbos, yarın oynanacak Fenerbahçe maçında 4 futbolcularının kadroda olmayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 13:11
Fenerbahçe maçı öncesi Lille'de 4 eksik
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Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe yarın sahasında Lille'i konuk edecek.

Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybederken, Fransız temsilcisinde 4 futbolcu yarınki maçta forma giyemeyecek.

Lille Yardımcı Antrenörü Dimitri Farbos, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşındaki Fenerbahçe maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı.

Ismaily'nin kadroya döndüğünü aktaran Farbos, 4 futbolcunun ise maç kadrosunda olmayacağını açıkladı.

Açıklamaya göre Nabil Bentaleb, Akim Zedadka, Ayyoub Bouaddi ve Samuel Umtiti Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.


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