Fenerbahçe maçı öncesi Lille'de 4 eksik
Lille Yardımcı Antrenörü Dimitri Farbos, yarın oynanacak Fenerbahçe maçında 4 futbolcularının kadroda olmayacağını açıkladı.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe yarın sahasında Lille'i konuk edecek.
Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybederken, Fransız temsilcisinde 4 futbolcu yarınki maçta forma giyemeyecek.
Lille Yardımcı Antrenörü Dimitri Farbos, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşındaki Fenerbahçe maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı.
Ismaily'nin kadroya döndüğünü aktaran Farbos, 4 futbolcunun ise maç kadrosunda olmayacağını açıkladı.
Açıklamaya göre Nabil Bentaleb, Akim Zedadka, Ayyoub Bouaddi ve Samuel Umtiti Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Spor Haberleri
- İşte Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri!
- Fenerbahçe maçı öncesi Lille'de 4 eksik
- Cameron Puertas kimdir?
- Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi
- Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
- Belgorod bölgesinde tahliyeler başladı
- Necip Uysal, Rıza Çalımbay'ın rekoruna ortak oldu
- 'Zaman ve tempolu oyun önemli'
- 'Bunun hesabını verecekler'
- Nihat Kahveci'den yeni transfere övgü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Üniversiteliye rant sürgünü
- Gelecek Partisi'nden AKP sinyali
- Tarihi başarısızlık!
- Binaya el koyma istemi!
- 'Bunun hesabını verecekler'
- CHP Kurultayı'nda yeniden aday olacak mı?
- Bakan Güler'den kritik Suriye mesajı
- İngiltere'deki yardım kuruluşundan 'kurtarma projesi'
- Tezinden ‘CHP’ çıktı
- Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın!