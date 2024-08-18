Son şampiyon kaldığı yerden devam ediyor: Dev maçta kazanan Manchester City!
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Chelsea'yi 2-0 mağlup etti. City'nin gollerini Erling Haaland ile Mateo Kovacic kaydetti.
İngiltere Premier Lig ilk haftası dev bir maça sahne oldu. Chelsea ile Manchester City, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Manchester City, deplasmanda oynadığı maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Manchester City'de ilk gol 18. dakikada Erling Haaland'dan geldi. Manchester City ile 100. resmi maçına çıkan Norveçli yıldız, kendisi için bu özel maçta fileleri havalandırmayı başardı.
KOVACİC ESKİ TAKIMINI YIKTI
Pep Guardiola'nın ekibinde ikinci golü, 84. dakikada Mateo Kovacic attı. Kovacic, eski takımına attığı golün ardından sevinmedi.
Yeni teknik direktörü Enzo Maresca ile sezona başlayan Chelsea, ilk maçta istediğini bulamadı.
Bu sonucun ardından Manchester City, yeni sezonu 3 puanla açtı. Chelsea, sahasında oynadığı ilk lig maçında puan alamadı.
Manchester City, ligde gelecek hafta sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek. Chelsea, ligin ikinci haftasında Wolverhampton deplasmanına gidecek.
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