Son şampiyon Napoli, rahat kazandı!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 07:47

Güncelleme: 28.08.2023 - 07:47

Napoli'de Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takıma, Sassuolo karşısında galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Osimhen ve 64. dakikada da Di Lorenzo attı.

Sassuolo'yu 2-0 yenen Napoli, sezonun 2. maçından da galibiyetle ayrılarak 6 puanla Milan ile beraber zirvede yer aldı. Sassuolo ise üst üste 2. yenilgisini alarak puan tablosunda puansız son basamakta yer buldu.