Son şampiyon Napoli, rahat kazandı!

Serie A'nın son şampiyonu Napoli, sahasında ağırladığı Sassuolo'yu 2-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 07:47
Son şampiyon Napoli, rahat kazandı!
Abone Ol google-news

Napoli'de Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takıma, Sassuolo karşısında galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Osimhen ve 64. dakikada da Di Lorenzo attı.

Sassuolo'yu 2-0 yenen Napoli, sezonun 2. maçından da galibiyetle ayrılarak 6 puanla Milan ile beraber zirvede yer aldı. Sassuolo ise üst üste 2. yenilgisini alarak puan tablosunda puansız son basamakta yer buldu.


Player Alanı
serie a napoli sassuolo

İlgili Haberler

Son şampiyon Napoli, galibiyetle başladı!

Son şampiyon Napoli, galibiyetle başladı!
Napoli, Lucas Torreira'ya teklif!

Napoli, Lucas Torreira'ya teklif!
Napoli, Hatayspor karşısında rahat kazandı

Napoli, Hatayspor karşısında rahat kazandı

En Çok Okunan Haberler