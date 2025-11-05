Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.11.2025 11:06:00
AA
Son şampiyon Oklahoma City Thunder'dan NBA'de rekor başlangıç!

Son şampiyon Oklahoma City Thunder, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 126-107 yendi. Oynadığı 8 maçı da kazanarak rekor bir başlangıç yapan Oklahoma City, kulüp tarihinin en iyi başlangıcına imza attı.

NBA'de son şampiyon Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers'ı 126-107 yendi. Sezona iddialı başlayan Thunder, Clippers deplasmanındaki mücadeleyi 19 sayı farkla kazandı. Bu sonuçla Oklahoma City, NBA tarihinde kulübün en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 4 ribaunt, 12 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Clippers'ta ise James Harden, 25 sayı kaydetti.

76ERS'TA TYRESE MAXEY'İN 39 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Chicago Bulls'a 113-111 mağlup oldu.

76ers'ta Tyrese Maxey'in 39 sayısı galibiyet için yeterli olmazken Adem Bona ise 2 sayı, 4 ribaunt ve 1 blok kaydetti.

Chicago Bulls'ta Josh Giddey; 29 sayı, 15 ribaunt, 12 asist ile "triple-double" yaptı ve galibiyette önemli rol oynadı.

Maçın ikinci çeyreğinde 65-41'lik skorla 24 sayı geriye de düşen Bulls'ta Nikola Vucevic, maçın bitimine 3 saniye kala bulduğu 3 sayı ile takımına galibiyeti getirdi.

