İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda dünya sıralamasının zirvesindeki Aryna Sabalenka ve Türk kökenli Britanyalı tenisçi Sonay Kartal ikinci tura yükseldi. Peki, Sonay Kartal kimdir? Sonay Kartal Türk mü? Sonay Kartal'ın babası kim?





SONAY KARTAL KİMDİR?

Sonay Kartal, 28 Ekim 2001'de Londra, İngiltere'de doğdu. Babası aracılığıyla Türk kökenli olan Kartal, Brighton'da yaşamaktadır. Tenise altı yaşında abisini izleyerek başlamış ve kariyerini bu alanda sürdürmüştür. 2019 yılında profesyonel olan Kartal, Pavilion & Avenue Tenis Kulübü'nde antrenman yapmaktadır.

SONAY KARTAL'IN KARİYERİ

Sonay Kartal, kariyerine ITF devresinde başlamış ve 11 tekler şampiyonluğu elde etmiştir. 2021'de Antalya ve Monastir'deki $15k turnuvalarında şampiyon olarak dikkat çekmiştir. 2024 Wimbledon Şampiyonası'nda üçüncü tura kadar yükselerek büyük bir başarıya imza atmıştır. Ayrıca, kariyerinin en yüksek sıralaması dünya 195'inciliğidir. Kartal, sağ elini kullanarak oynamakta ve çift el backhand vuruşları yapmaktadır.