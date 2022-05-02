Sörloth attı, Falcao bu sezon bir ilkle yanıt verdi!

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:33

İspanya Ligi'nin 34. haftasında Rayo Vallecano kendi evinde Real Sociedad'ı ağırladı.

Rayo Vallecano ile Real Sociedad arasındaki karşılaşma1-1 sona erdi. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Real Sociedad, Alexander Sörloth'un 33. dakikadaki golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona ererken Radamel Falcao 77. dakikada oyuna girdi ve aynı dakikada golünü attı. Topla ilk buluşmasında ve 56. saniyede ağları havalandıran Radamel Falcao, skoru eşitledi: 1-1.

Eski Galatasaraylı yıldız, İspanya Ligi'nde bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. 56. saniyede gol atan Kolombiyalı, İspanya Ligi'nde sonradan oyuna girip en kısa sürede gol atan oyuncu oldu.

Maç 1-1 sona ererken Rayo Vallecano puanını 41, Real Sociedad ise 56 yaptı.