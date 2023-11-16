Sosyal medya hesabından silmişti: Burak Yılmaz, fotoğrafları neden kaldırdığını açıkladı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz, sosyal medyadaki siyah-beyazlı takım ile alakalı fotoğraflarını kaldırmasına ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 10:43
Sosyal medya hesabından silmişti: Burak Yılmaz, fotoğrafları neden kaldırdığını açıkladı!
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Beşiktaş ile yolları ayıran Burak Yılmaz gündemde yer almaya devam ediyor.

Ayrılık sonrası yaptığı açıklamalarda tartışma yaratan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabında bulunan Beşiktaş ile alakalı tüm fotoğrafları kaldırmıştı.

"NE YAPSAYDIM AĞABEY?"

Konuya ilişkin Hürriyet'ten Mehmet Arslan'a konuşan Burak Yılmaz, yorumlardaki hakaretleri işaret etti. 

Burak Yılmaz, fotoğrafları neden sildiği sorusuna, "Ne yapsaydım ağabey? O fotoğrafların altına neler yazıldığını, nasıl küfürler edildiğini bir bilsen. Çocuklarıma bile hakaret ediliyordu" yanıtını verdi.


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