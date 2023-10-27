Sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Arjantinli yıldız federasyondan ceza alabilir

Yayınlanma: 27.10.2023 - 13:34

Güncelleme: 27.10.2023 - 13:34

Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana hakkında yaptığı 'goril' emojili paylaşım nedeniyle Arjantinli futbolcu Alejandro Garnacho'ya İngiltere Futbol Federasyonu tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi.

Garnacho, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde FC Kopenhag'a karşı oynanan maçta Onana'nın son dakika penaltısını kurtarmasının ardından X (eskiden Twitter) platformunda şu paylaşımı yapmıştı:

Kulüp, 19 yaşındaki oyuncuyu olası ırkçı çağrışımlar konusunda uyardıktan sonra Arjantinli futbolcu paylaşımı kısa sürede sildi.

İngiliz Futbol Federasyonu'nun, olayı soruşturduğu ve Garnacho'dan savunmasını istediği kaydedildi.

Alejandro Garnacho



ONANA, GARNACHO'YU SAVUNMUŞTU

Perşembe günü, Onana, kendi sosyal medya hesabında Garnacho'yu savunarak, "İnsanlar beni neyin rencide edeceğini seçemez" ifadelerini kullandı ve Arjantinli futbolcunun paylaşımında ne kastettiğini tam olarak bildiğini belirtti. Onana, paylaşımında, "Bu konunun daha fazla uzatılmaması gerekir" dedi.

Garnacho'nun, FA kurallarını ihlal ettiği suçlamasıyla ceza alabileceği aktarıldı.

Andre Onana

BERNARDO SILVA VE EDINSON CAVANI CEZA ALMIŞTI

2019 yılında, Manchester City orta saha oyuncusu Bernardo Silva, takım arkadaşı Benjamin Mendy'yi siyahi bir çizgi film karakterine benzettiği bir paylaşım yaptığı için FA tarafından bir maç men ve 50 bin sterlinlik para cezası almıştı.

Manchester United'ın Uruguaylı forveti Edinson Cavani, 2021 yılında İngiltere'de ırkçı olarak yorumlanabilecek İspanyol terimi içeren bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle üç maçlık men ve 100 bin sterlinlik para cezasına çarptırılmıştı.