Sosyal medyada Fenerbahçe'ye "şikeci" yorumu yapan kişiye para cezası
Sosyal medyada Fenerbahçe hakkında "şikeci" ve "şikebahçe" şeklinde yorum yapan kişiye, 4 bin lira ceza verildi.
Sosyal paylaşım sitesinde Fenerbahçe Spor Kulübü hakkında "şikeci" ve "şikebahçe" ifadelerini içeren yorumda bulunduğu tespit edilen kişiye adli para cezası verildi.
Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER) üyesi avukatlar, sosyal, yazılı veya görsel medyada kulübe yönelik hakaret içerikli söz ve yorumlarla ilgili tespit çalışmaları yapıyor.
Bu kapsamda Bartın'da yaşayan F.A'nın Facebook üzerinden, "Hocam oynanan bu tiyatroya inanıp aldanma. Mesele şikecileri şampiyon yapmak kanmayın bunlara" ve "Hocam şikebahçe olmasın da kim olursa olsun böyle daha iyi" şeklinde yorum yazdığını tespit eden avukatlar, bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
NE SÖYLEDİ?
Avukat Göksen Eren tarafından yapılan suç duyurusu üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan F.A, savunmasında "yorumu kendisinin yaptığını ancak bir zümreyi hedef ve suçlama kastının olmadığını" söyledi.
NE CEZA VERİLDİ?
Şüpheli F.A'nın söz konusu yorumlarının 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14. maddesinde geçen "Tehdit veya hakaret içeren tezahürat" suçu kapsamına girdiğine kanaat getiren savcılık, bu suçun Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "ön ödemeye tabi" suçlardan olması gerekçesiyle şüphelinin 4 bin lira adli para cezası ödemesine karar verdi.
Şüpheli F.A'nın belirlenen miktarı ödemediği takdirde hakkında dava açılacağı uyarısı da yapıldı. Söz konusu ödeme emrini aldıktan sonra 9 Şubat'ta belirlenen miktarı yatıran şüpheli, "alındı" belgesini Başsavcılığa sundu.
İlgili Haberler
- Fenerbahçe'de Uğur Dündar, yüksek divan kurulu başkanlığına aday oluyor
- PSG'de soyunma odası krizi! Futbolcular ikiye ayrıldı
- Galatasaray'dan Guinness Rekorlar Kitabı'na giren proje
Video Haberler
- İstanbul'da taksici dehşeti: Genç kadını darp etti
- Bir zamanların belediye başkanı şimdinin çaycısı
- İlyas Salman hakim karşısında
- AKP'li isimden itiraf gibi sözler!
- 17 yaşındaki çocuk babasını pompalı tüfekle öldürdü
- ATM faresi yardım vaadiyle 16 kişiyi dolandırdı
- 'Uçakta yanınızdaki adam içki içerse...'
- Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
- İzmir’de korkutan görüntü: Havadan görüntülendi
- Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama
- İSKİ açıkladı: Musluk suyu içilebilir mi?
- Esra Ersoy gözaltına alındı
- Fenerbahçe'ye şikeci yorumu yapan kişiye para cezası
- Emekli amirallerin 'Montrö' yargılaması sürüyor
- Damacana su maliyeti dudak uçuklattı!
- İnşaat işçilerinin üzerine beton pompası devrildi
- Lerzan Mutlu ve Şenol İpek davasında karar
- Evlerine dönüyorlar..
- AKP ilçe binasına saldırı