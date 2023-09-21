Sosyal medyadan duyurdu... Milli takımda Stefan Kuntz'un ardından bir ayrılık daha!

Yayınlanma: 21.09.2023 - 15:57

Güncelleme: 21.09.2023 - 15:57

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz'un ekibinde yardımcı antrenör olarak çalışan Kenan Koçak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevini bıraktığını ifade etti.

"Ayrılıklar da sevdaya dahildir" başlığıyla bir açıklama yayınlayan Koçak, "Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndaki görevim bugün itibariyle sona erdi ama milli takıma bağlılığım, inancım hiç bitmeyecek. İki yıldır tüm çabalarımla Ay-Yıldızlı formanın başarısı için çalıştım" dedi.

Kenan Koçak

"FİNALLERE KATILACAĞIMZA İNANIYORUM"



Stefan Kuntz'un ayrılığının ardından kendisinden takımda kalmasının istedindiğini söyleyen Kenan Koçak şu ifadeleri kullandı:

"Bundesliga'da teknik direktör iken 150'den fazla maça çıkmışken ülkem için koşa koşa geldim. Projeye inandım, Türkiye için, Ay-Yıldızlı Bayrak için teknik direktörlüğü bir kenara bırakarak milli takımımıza katkım olsun istedim. Bu konuda asla pişman değilim. Milli takımım için 1 saniye bile görev almak çok değerli. Stefan Kuntz'un ayrılığından sonra benim kalmam istendi ama yeni ekibimizin önünü açmak adına bu kutsal görevi ikinci kez kabul edemedim."

Kenan Koçak, "Milli takımın Euro 2024 için iddiası devam ediyor, grupta ikinci sıradayız ve ben kesinlikle finallere katılacağımza inanıyorum. Yeni bir hikayede buluşmak üzere" diyerek sözlerini tamamladı.