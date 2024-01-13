Şota Arveladze: 'Maçta kalamadık'
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, 3-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şota, 'Maçta kalamadık' dedi.
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, 3-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.
İnişli çıkışlı bir maç olduğunu söyleyen Gürcü teknik adam, "Parça parça kötü oynadık, parça parça iyi oynadık. Kötü başladık, ondan sonra oyuna geri geldik. İlk devrenin biraz sonunda oyunu verdik. Devrede biraz konuştuk, topu aldık." dedi.
Beşiktaş'ın gollerine karşılık veremediklerini söyleyen Şota, "Birkaç tane korner oldu. Sonra da geri gelince, bir tane pozisyon oluyor ve gol yiyorsunuz. 2. gol de çabuk geldi, kalamadık maçta. Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım" ifadelerini kullandı.
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