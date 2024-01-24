Şota Arveladze: 'Rakip kaleci çok iyiydi'
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenildikleri karşılaşma sonrası konuştu.
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenildikleri karşılaşmada ev sahibi ekibin kalecisi Bahadır Güngördü'nün çok iyi bir maç çıkardığını söyledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Arveladze, istemedikleri bir skor aldıklarını belirterek, "Bu tarz maçlarda skor alamayınca fazla söylenecek bir şey de kalmıyor. Pozisyona girdik. Maçın başında öne geçecek golü bulabilirdik ama rakip kaleci çok iyi oynadı ve çok top kurtardı. Sahanın durumu da iyi değildi iki takım için de. Bu durum hızlı oynamamıza müsaade etmedi. Takımımız kendini ilerleyen haftalarda iyi bir şekilde gösterecektir." ifadelerini kullandı.
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