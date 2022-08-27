Şota Arveladze'den Dimitris Pelkas yanıtı: '72 saat içerisinde gelecek'

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 20:46

Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, Coventry karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Takımının 3-2 kazandığı müsabaka sonrası transfer için konuşan Gürcü teknik direktör, 72 saat içinde iki transfer geleceğini ve bunlardan birinin Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas olacağını söyledi. Şota, diğer transferin de bir hücum oyuncusu olduğunu belirtirken, gündemlerinde yer alan Halil Dervişoğlu'nun adını vermedi.

Şota açıklamasında, "Evet, Pelkas'ı bekliyorum ama diğer transfer için bir şey söyleyemem. Ancak kanatlarda ve forvette forma giyebilecek biri olacak" ifadelerini kullandı.

3. İSİM OLACAK

Dimitrios Pelkas, bu yaz Fenerbahçe'den Hull City'ye imza atan 3. isim olacak. İngiliz ekibi, daha önce sarı-lacivertlilerden Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı.