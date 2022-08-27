Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice: 'Fenerbahçe'nin durumu çok farklı'
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunda yer alan Rennes'in sportif direktörü Florian Maurice, kuraya ilişkin açıklamalarda bulundu. Maurice, "İstanbul takımının iç saha maçlarındaki eşsiz atmosferini çok iyi biliyoruz. Bu bizim için harika bir deneyim olacak" dedi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grubundaki rakibi Rennes'in sportif direktörü Florian Maurice, gruptan çıkma şanslarının olduğunu söyledi.
Deneyimli spor adamı yaptığı açıklamada, "Dinamo Kiev ve Fenerbahçe Avrupa'nın iki büyük kulübü. AEK'yi çok iyi bilmiyorum ama tarzlarını inceleyeceğiz. Biz böyle bir grupta oynamaya hazır bir takımız" dedi.
"FENERBAHÇE'DE HER ŞEY FARKLI"
Takımları tek tek değerlendiren Maurice, "Ukrayna'daki zor durumu biliyoruz. Ligleri yeni başladı ve maçlarını da Polonya'da oynuyorlar. Dinamo ile nerede oynayacağımızı henüz bilmiyoruz. Ancak Fenerbahçe'de her şey tamamen farklı. İstanbul takımının iç saha maçlarındaki eşsiz atmosferini çok iyi biliyoruz. Bu bizim için harika bir deneyim olacak" ifadelerini kullandı.
Florian Maurice ayrıca, "Avrupa Ligi öncesi çok hırslıyız ve Fransa'yı çok iyi temsil etmek istiyoruz. Sürprize oldukça açık bir grubumuz var. Her sonuçla karşılaşabiliriz ve oyuncularımızda gerekli potansiyele sahiptir" diyerek sözlerini noktaladı.
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