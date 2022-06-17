Southampton, Mateusz Lis transferini açıkladı
İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, geçen sezon Altay forması giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i transfer ettiğini açıkladı.
Southampton Kulübü, Altay ile sözleşmesi sona eren serbest oyuncu statüsündeki Lis ile 5 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.
Altay Kulübü, oyuncunun maaşını ödeyemediği için Southampton, İzmir ekibine herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.
ALTAY GELİRDEN MAHRUM KALDI
Altay Kulübü de yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Southampton takımı tarafından serbest olarak transfer edildiği duyurulan eski oyuncuları Mateusz Lis'e daha önce ödeme yapılmadığı için kulübün oyuncunun satışından elde edebileceği gelirden mahrum kaldığını bildirdi.
Ülkesinde Lech Poznan ve Wisla Krakow gibi takımlarda oynayan 25 yaşındaki file bekçisi, geçen yıl Altay'a transfer olmuştu.
Lis, Süper Lig'de geçen sezon Altay formasıyla 35 maça çıkmıştı.
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