Southampton'da Ruben Selles ile yollar ayrıldı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 15:54

Güncelleme: 24.05.2023 - 15:54

İngiltere Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Southampton'da, teknik direktör Ruben Selles ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki İspanyol teknik direktörün sezon sonunda bitecek sözleşmesinin yenilenmeyeceği belirtilerek, "Kulübümüz, zor bir dönemde teknik direktörlük görevini üstlendiği ve Premier Lig'de kalmaya çalışırken her şeyini ortaya koyduğu için Selles'e teşekkür eder" ifadesi kullanıldı.

LIVERPOOL MAÇI İLE GÖREVİ SONLANACAK

Selles, pazar günü Liverpool ile oynanacak 38. hafta mücadelesinde son kez takımın başında sahaya çıkacak.

Şubat ayından bu yana Southampton'ı çalıştıran Selles, 16 maçtan 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin 36. haftasında Fulham'a 2-0 yenilen Southampton, küme düşmesi kesinleşen ilk takım olmuştu.