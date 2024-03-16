Orkun Kökçü'den flaş Benfica itirafı: 'Doğru olduğunu düşünmüştüm ancak...'

Sezon başında Feyenoord'dan Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü, yeni takımıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Orkun Kökçü, Benfica'daki rolüyle ilgili teknik direktör Roger Schmidt hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 18:27
Orkun Kökçü'den flaş Benfica itirafı: 'Doğru olduğunu düşünmüştüm ancak...'
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Milli futbolcu Orkun Kökçü, formasını giydiği Benfica ile ilgili sürpriz açıklamalarda bulundu.

Orkun Kökçü, Portekiz ekibindeki rolünden memnun olmadığını belirtirken, teknik direktörü Roger Schmidt'i eleştirdi.

De Telegraaf yer alan habere göre Orkun Kökçü'nün açıklamaları şöyle:

"Portekiz'de ve diğer büyük kulüplerde diğer oyuncuların nasıl ön plana çıkarıldığını gördüm. Bu da belli bir statü yaratıyor. Başından beri kendimi hiç önemli hissetmedim. Teknik direktör tarafından bile Ben masaya vuran ya da taleplerde bulunan biri değilim ama belki de bana verdiği rol nedeniyle fazla mütevazıydım." 

'DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞTÜM'

"Benfica’ya geldiğimde, bunun kariyerim için en doğru bir adım olduğunu, kendimi birçok yönden geliştirebileceğimi düşünmüştüm. Ancak Bunun doğru olduğunu söyleyemem."

'YEDEK KALMAM BENİ ÖFKELENDİRDİ'

"Schmidt her türlü defansif görevle beni çok fazla geride tutuyor. Niteliklerimden faydalanmak istiyorsanız buna gerek yok. Saha içinde çözümler bulabilirim, ileriyi düşünürüm, dikine paslarımla tanınırım. Bu sezon bile istatistikler bunu vurguluyor. Benfica için hala çok daha fazla şey ifade edebilirim ve belki de hayal kırıklığımın bir kısmı da burada yatıyor. Birkaç kez yedek kalmak beni öfkelendirdi ve hayal kırıklığına uğrattı. Tam da o anlarda takım için çok şey ifade edebileceğimi biliyordum."


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