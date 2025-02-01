Sözleşme şartları belli oldu: Morata transferinde sona doğru!
Galatasaray'ın, Alvaro Morata'nın transferi için kulübü Milan'la anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Süper Lig'de ara transfer dönemindeki ilk takviyesini Ahmed Kutucu'yla yapan Galatasaray, hücum hattına yeni bir ismi dahil etmeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, İtalyan Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Alvaro Morata'yı kadrosuna katmaya yakın. Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray ve Milan sözlü olarak transfer için anlaşma sağladı.
Morata'yı sezon sonuna kadar kiralayacak Galatasaray'ın kiralama süresini bir yıl uzatma ve satın alma opsiyonu olacağı belirtildi.
Evraklarla ilgili son kontrollerin yapılmasının ardından Morata'nın İstanbul'a geleceği aktarıldı.
Milan formasıyla bu sezon 25 maça çıkan Morata, 6 gol ve 2 asist kaydetti.
İspanyol forvet kariyerinde daha önce Getafe, Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid formalarını da giydi.
Spor Haberleri
- Talisca'nın temsilcisinden Galatasaray iddiası
- Beşiktaş'ta 100 milyon Euro'luk hüsran!
- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın topu tanıtıldı
- Haris Seferovic'ten Al Nasr'a imza
- Morata transferinde sona doğru!
- Alexander Djiku'ya 2 talip birden!
- Trabzonspor, Kayseri deplasmanında!
- Jasikevicius: 'Bu akışı devam ettirmemiz gerekiyor'
- Anadolu Efes, Olympiakos'u salladı ama yıkamadı
- Anderlecht nerenin takımı?
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'dan dikkat çeken ilk açıklama
- Teğmenler TSK'den ihraç edildi
- 'Bu aptallığa son verilsin'
- Erdoğan, Özgür Özel'i hedef aldı
- 'Göreve geldikleri gün siz ihraç olacaksınız'
- Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
- Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
- 'Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek istemiyorum'
- 'Tüm sorumluluk itiraf ediliyor'
- Seçil Erzan davasında flaş gelişme!