Cebelitarık şikayet etmişti: UEFA'dan Alvaro Morata ve Rodri'ye ceza!

UEFA, İspanya Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) şampiyonluk töreninde "Cebelitarık İspanyol'dur" sloganı atan oyuncular Alvaro Morata ile Rodri'ye ceza verildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2024 - 16:06
Cebelitarık şikayet etmişti: UEFA'dan Alvaro Morata ve Rodri'ye ceza!
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Cebelitarık Futbol Federasyonu, İspanya Milli Takımı'ndan Alvaro Morata ve Rodri'nin "Cebelitarık İspanyol'dur" sloganı atmasına ilişkin olarak UEFA'ya şikayette bulunmuştu. UEFA, 2 futbolcu için verilen kararı açıkladı.

MORATA VE RODRİ'YE 1 MAÇ CEZA

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, "Genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikte gösteriler için kullanması ve futbol sporunu ve özellikle UEFA'yı itibarsızlaştırması" nedeniyle iki futbolcuya da 1 maç men cezası verdi.

CEBELİTARIK ŞİKAYET ETMİŞTİ

Cebelitarık Futbol Federasyonu, UEFA'ya yaptığı şikayette sloganların son derece provokatif ve aşağılayıcı olduğu belirtirken, bu ifadelerin futbolda yeri olmadığını ifade etmişti.


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