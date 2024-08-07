Cebelitarık şikayet etmişti: UEFA'dan Alvaro Morata ve Rodri'ye ceza!
UEFA, İspanya Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) şampiyonluk töreninde "Cebelitarık İspanyol'dur" sloganı atan oyuncular Alvaro Morata ile Rodri'ye ceza verildiğini açıkladı.
Cebelitarık Futbol Federasyonu, İspanya Milli Takımı'ndan Alvaro Morata ve Rodri'nin "Cebelitarık İspanyol'dur" sloganı atmasına ilişkin olarak UEFA'ya şikayette bulunmuştu. UEFA, 2 futbolcu için verilen kararı açıkladı.
MORATA VE RODRİ'YE 1 MAÇ CEZA
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, "Genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikte gösteriler için kullanması ve futbol sporunu ve özellikle UEFA'yı itibarsızlaştırması" nedeniyle iki futbolcuya da 1 maç men cezası verdi.
CEBELİTARIK ŞİKAYET ETMİŞTİ
Cebelitarık Futbol Federasyonu, UEFA'ya yaptığı şikayette sloganların son derece provokatif ve aşağılayıcı olduğu belirtirken, bu ifadelerin futbolda yeri olmadığını ifade etmişti.
uefa haberleri Alvaro Morata haberleri Rodri haberleri cebelitarık haberleri İspanya haberleri EURO 2024 haberleri
Spor Haberleri
- Baran Alp Vardar kimdir, kaç yaşında?
- Rus kulübünden Galatasaray hamlesi!
- Zeynep Yetgil kimdir?
- Lucas Digne kimdir?
- UEFA'dan İspanyol futbolculara ceza!
- Ali Koç'tan TFF açıklaması!
- Galatasaray'da ayrılık: Yeni takımı belli oldu!
- Karşıyaka'dan Mert Celep kararı!
- Milli yıldıza iki Avrupalı talip!
- Galatasaray'da sol bek operasyonu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Meyve suyunu iade etti, 315 milyon dolar kazandı!
- Ebrar Karakurt’tan AKP trolüne: ‘Kim bu lavuk?'
- MEB'den yaz tatili kararı!
- CHP'den ilk yanıt geldi!
- Hamas'ın yeni lideri belli oldu!
- Ya Erdoğan kimin adayıydı?
- Çocuğun yakınları da silahla saldırdı!
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- İki isim öne çıktı
- Adana'da art arda 3 deprem