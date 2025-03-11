Sözleşmesi feshedilmişti: Paul Pogba'nın doping cezası sona erdi!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus forması giydiği dönemde doping nedeniyle futboldan men edilen 31 yaşındaki Fransız oyuncu Paul Pogba, cezasını tamamladı.
Fransız futbolcu Paul Pogba'nın 1,5 yıllık doping cezası sona erdi.
Cezasını tamamlayan serbest oyuncu statüsündeki Pogba, yeni bir takımla anlaşması halinde futbola dönebilecek.
Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen 31 yaşındaki futbolcu, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.
Pogba, Juventus formasıyla Eylül 2023'te çıktığı Empoli maçından bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı.
JUVENTUS SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ
Juventus, Kasım 2024'te Fransız orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshetmişti.
Etiketler: #Paul Pogba #doping #juventus
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