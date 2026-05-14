Sözleşmesi sezon sonu sona eriyordu: Galatasaray'dan Mario Lemina kararı

14.05.2026 12:27:00
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mario Lemina ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek 26. şampiyonluğunu ilan etmişti. Üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona erecek olan Mario Lemina'nın geleceği merak konusuydu.

HT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, Lemina ile anlaşmaya vardı. 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Gabonlu futbolcunun maaşında da küçük bir iyileştirmeye gidileceği ifade edildi.

MAAŞI 3 MİLYONA YÜKSELECEK

Galatasaray'ın yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Lemina'nın yeni maaşını 3 milyon Euro'ya çekeceği belirtildi. Anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

32 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıktı. Lemina bu karşılaşmalarda 3 gol-2 asistlik skor katkısı verdi.

