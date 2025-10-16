Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor... Fenerbahçe'den flaş Anderson Talisca kararı!

Fenerbahçe, Al-Nassr'dan Anderson Talisca'yı geçen sezonun devre arasında kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli formayla Ocak 2025'ten bu yana 35 maça çıkan Talisca'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-lacivertlilerin maliyetini ve performansını değerlendirdikten sonra Brezilyalı yıldızla yola devam edip etmeme kararını verdiği belirtildi.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Fenerbahçe'nin Talisca'nın sözleşmesini yenilemeyeceğini belirtti. Galetti'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Talisca ile yolları ayırma kararı aldı. Fenerbahçe'nin bu kararının nedeninin Talisca'nın performansının düşmesi ve yüksek maaş yükü olduğu aktarıldı.

Talisca, Fenerbahçe forması altında çıktığı 35 maçta 15 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor. Talisca'ya Brezilya'dan ciddi talipler olduğu belirtildi.