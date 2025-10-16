Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor... Fenerbahçe'den flaş Anderson Talisca kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.10.2025
Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile sözleşme uzatmayacağı iddia edildi. Bu kararın ardında Talisca'nın performansının düşmesi ve yüksek maaş yükü olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe, Al-Nassr'dan Anderson Talisca'yı geçen sezonun devre arasında kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli formayla Ocak 2025'ten bu yana 35 maça çıkan Talisca'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-lacivertlilerin maliyetini ve performansını değerlendirdikten sonra Brezilyalı yıldızla yola devam edip etmeme kararını verdiği belirtildi.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Fenerbahçe'nin Talisca'nın sözleşmesini yenilemeyeceğini belirtti. Galetti'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Talisca ile yolları ayırma kararı aldı. Fenerbahçe'nin bu kararının nedeninin Talisca'nın performansının düşmesi ve yüksek maaş yükü olduğu aktarıldı.

Talisca, Fenerbahçe forması altında çıktığı 35 maçta 15 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor. Talisca'ya Brezilya'dan ciddi talipler olduğu belirtildi.

