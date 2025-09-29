Taraftar tepkisi sonrası Anderson Talisca'dan flaş paylaşım!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.09.2025 12:41:00
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, penaltı öncesi ıslıklanması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada penaltı noktasından ilk golü kaydeden Anderson Talisca, penaltı öncesi ıslıklandı.

Brezilyalı yıldız, karşılaşma sonrası bu durum hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

İşte Talisca'nın yaptığı paylaşımdaki ifadeleri şu şekilde:

"Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir.

Tekrar ettiklerinle bir kimlik yaratırsın. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır."

