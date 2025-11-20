Sözleşmesi sona eriyor: Dursun Özbek'ten Mauro Icardi'nin geleceği hakkında açıklama!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, katıldığı programda sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği hakkında konuştu.

"DEĞERLENDİRMEYİ HOCAMIZLA YAPACAĞIZ"

Sözleşme hakkında Okan Buruk ile karar vereceklerini belirten Özbek, "Icardi, Galatasaray'ın önemli bir oyuncusu. Galatasaray'a verdiği hizmete kimsenin söyleyeceği bir şey olamaz. Ne yazık ki bir sakatlık geçirdi ve sakatlık sonrasındaki iyileşme dönemi uzun sürdü. Sözleşme bugünün işi değil. Önümüzde devre arasına kadar olan bir periyot var. Takımdaki tüm oyuncuların bu konuda talepleri olabilir ama bunu bir kişiye özel yapamazsın. Bunlar belirli bir sürede yapılabilecek şeyler. Bugün için erken. Değerlendirmeyi o zaman hocamızla beraber yapacağız" ifadelerini kullandı.

15 MAÇTA 6 GOL

Bu sezon Galatasaray'da 15 maçta görev alan 32 yaşındaki Arjantinli golcü, 6 gollük performans sergiledi.