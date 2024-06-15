Sözleşmesi sona ermişti: Fenerbahçe'de Batshuayi gelişmesi

Fenerbahçe'nin sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'den maaşında indirim yapması yönündeki isteğinin oyuncu tarafından kabul görmediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2024 - 15:17
Sözleşmesi sona ermişti: Fenerbahçe'de Batshuayi gelişmesi
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE İNDİRİM İSTEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Batshuayi, Fenerbahçe'de kalmak istiyor ve düzenini bozmak istemiyor. Ancak Fenerbahçe yönetiminin Batshuayi'den maaşında indirim yapması yönündeki isteği oyuncu tarafından kabul görmedi.

MOURINHO KALMASINI İSTEDİ

Öte yandan haberde, teknik direktör Jose Mourinho'nun Michy Batshuayi ile bir görüşme yaptığı ve Belçikalı oyuncunun takımda kalmasını istediği kaydedildi. Batshuayi ve ailesinin ise yeni doğacak çocukları sebebiyle İstanbul'dan ayrılmamayı öncelik olarak belirledikleri belirtildi.

OPSİYON DEVREYE GİRMEDİ

Haberde, Batshuayi'nin mevcut sözleşmesinde yer alan 1 yıllık uzama opsiyonun ise şarta bağlı olduğu ve Batshuayi'nin yeterli maça çıkamaması sebebiyle sözleşmenin otomatik uzaması ihtimalinin ortadan kalktığı ifade edildi.

30 yaşındaki Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla geride bıraktığı 2 sezonda çıktığı 75 maçta 44 gol 5 asistlik performans gösterdi.


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