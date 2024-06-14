Avusturya kampı programı belli oldu: İşte Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları

Fenerbahçe'nin Avusturya'da yapacağı hazırlık kampında oynayacağı hazırlık maçları belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2024 - 10:18
Avusturya kampı programı belli oldu: İşte Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları
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Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'nin Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçları belli oldu.

Sarı-lacivertliler, Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak. 

İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçları;

6 Temmuz Cumartesi

Fenerbahçe - Admira Wacker

10 Temmuz Çarşamba

Fenerbahçe - Hajduk Split

13 Temmuz Cumartesi

Fenerbahçe - Strasbourg


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