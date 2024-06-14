Avusturya kampı programı belli oldu: İşte Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları
Fenerbahçe'nin Avusturya'da yapacağı hazırlık kampında oynayacağı hazırlık maçları belli oldu.
Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'nin Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçları belli oldu.
Sarı-lacivertliler, Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak.
İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçları;
6 Temmuz Cumartesi
Fenerbahçe - Admira Wacker
10 Temmuz Çarşamba
Fenerbahçe - Hajduk Split
13 Temmuz Cumartesi
Fenerbahçe - Strasbourg
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