Fenerbahçe'den Edin Dzeko açıklaması: 'Mourinho ile yapılan görüşmelerde...'

Yayınlanma: 11.07.2024 - 12:32

Güncelleme: 11.07.2024 - 12:32

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco 24sata'ya açıklamalarda bulundu.

Mario Branco konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Edin Dzeko bizim kaptanımız, en iyi golcülerimizden ve en önemli oyuncularımızdan biri. Geçen sezon sakatlık yaşamadan neredeyse her maçta oynadı. 38 yaşında olmasına rağmen hala genç ve biz ondan çok memnunuz."

AYRILIK İDDİALARI HAKKINDA

"Bildiğim kadarıyla bizimle mutlu. Ayrılacağına dair söylentilerin nereden çıktığını bilmiyorum, özellikle de zaten birkaç hücum oyuncumuzu kaybetmişken. Deko bizim için çok önemli ve onu kaybetmek istemiyoruz."

"DZEKO PROJENİN PARÇASI"

"Mourinho ile görüşmelere başladığımda en başından beri Dzeko hakkında konuştuk. Bana Roma'daki ilk iki ayının en sevdiği aylar olduğunu çünkü o sırada Dzeko'nun orada oynadığını söyledi. Yani Dzeko başından beri anlaşmamızın ve projemizin bir parçasıydı ve bu konuda hiçbir şey değişmedi."

"BALKAN KOLONİMİZ VAR"

"Dzeko'nun Hajduk'a karşı olan duygularının farkındayım, bu konuyu birkaç kez konuştuk. Miha Zajc bile bir Hajduk taraftarı, ailesi de öyle... Hepimiz Dinamo'dan gelen Livakovic'e takılıyoruz. Tadic'i de eklersek, İstanbul'da küçük bir Balkan kolonimiz var ve kulüpteki herkes onlardan memnun, onlar da kulüpten memnun."