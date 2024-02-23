Sparta Prag - Galatasaray maçının ardından gerginlik!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 01:11

Güncelleme: 23.02.2024 - 01:13

Galatasaray, Sparta Prag ile oynadığı maçtan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Kısa süren tartışma sonrası iki takım futbolcuları sakinleştirildi.