Sparta Prag - Galatasaray maçının ardından gerginlik!
Sparta Prag - Galatasaray karşılaşması sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.
Galatasaray, Sparta Prag ile oynadığı maçtan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.
Kısa süren tartışma sonrası iki takım futbolcuları sakinleştirildi.
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