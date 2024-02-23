Sparta Prag - Galatasaray maçının ardından gerginlik!

Sparta Prag - Galatasaray karşılaşması sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 01:11
Sparta Prag - Galatasaray maçının ardından gerginlik!
Abone Ol google-news

Galatasaray, Sparta Prag ile oynadığı maçtan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Kısa süren tartışma sonrası iki takım futbolcuları sakinleştirildi.


Sparta Prag haberleri galatasaray haberleri uefa avrupa ligi haberleri

İlgili Haberler

Çekya'da kara gece! Galatasaray Avrupa'ya veda etti!

Çekya'da kara gece! Galatasaray Avrupa'ya veda etti!
PFDK'den Ankaragücü - Galatasaray maçı kararı!

PFDK'den Ankaragücü - Galatasaray maçı kararı!
Galatasaray'dan taraftarına uyarı!

Galatasaray'dan taraftarına uyarı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yüzü uzaylıya benziyor! 200'den fazla ayağa sahip canlı keşfedildi

Yüzü uzaylıya benziyor! 200'den fazla ayağa sahip canlı keşfedildi
Fellah Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fellah Köftesi tarifi

Fellah Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fellah Köftesi tarifi
Kansere yakalanmıştı: Tanyeli’den sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kansere yakalanmıştı: Tanyeli’den sağlık durumuna ilişkin açıklama
Ablasını rahatsız eden adamı bıçakladı!

Ablasını rahatsız eden adamı bıçakladı!
Sparta Prag taraftarından skandal pankart!

Sparta Prag taraftarından skandal pankart!
Mickey 17 filmi ne zaman çıkacak, konusu ne, oyuncuları kim?

Mickey 17 filmi ne zaman çıkacak, konusu ne, oyuncuları kim?
CIES raporu açıklandı: Fenerbahçe tarihi gelir elde edebilir!

CIES raporu açıklandı: Fenerbahçe tarihi gelir elde edebilir!
Üsküp gezilecek yerler… Üsküp vize istiyor mu, nerede, para birimi ne, nereye bağlı?

Üsküp gezilecek yerler… Üsküp vize istiyor mu, nerede, para birimi ne, nereye bağlı?