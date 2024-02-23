Sparta Prag - Galatasaray maçının ardından gerginlik: Okan Buruk'a kırmızı kart!
Galatasaray'ın Sparta Prag'a 4-1 yenilip Avrupa'ya veda ettiği maçın son düdüğünün ardından kavga çıktı. Olayların yatışmasının ardından teknik direktör Okan Buruk kırmızı kartla cezalandırıldı.
Galatasaray, Sparta Prag ile oynadığı maçtan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları arasında UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti.
Maçın son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları ve teknik ekip arasında arbede yaşandı.
Çıkan olaylar sonrası hakem Anthony Taylor'ın kırmızı kartına başvurduğu görüldü.
Daha sonra bu kırmızı kartın teknik direktör Okan Buruk'a gösterildiği belirtildi.
Kısa süren tartışma sonrası iki takım futbolcuları sakinleştirildi.
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