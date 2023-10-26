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Sparta Prag - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers FC, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 17:40
Sparta Prag - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Philippe Clement yönetimindeki Rangers FC, deplasmanda Brian Pedersen'in ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

SPARTA PRAG - RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?

Generali Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

SPARTA PRAG - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Sascha Stegemann'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Rangers, grupta oynadığı son maçta Aris Limassol deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Sparta Prag ise deplasmanda karşılaştığı Real Betis'e 2-1 mağlup olmuştu. 


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