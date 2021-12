Spartak Moskova'dan son 16'daki olası rakiplerine Türkçe rap şarkı ile mesaj!

Spartak Moskova, son 16'daki olası rakiplerine Türkçe rap şarkı ile mesaj verdi. Paylaşılan videoda, Türkiye'de viral olan "Patlamaya devam" isimli rap şarkısı kullanıldı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda güçlü rakipleri Napoli ve Leicester City'yi geride bırakarak, lider olarak grubu tamamlayan Spartak Moskova, son 16'daki olası rakiplerine Türkçe rap şarkı ile mesaj verdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın futbol kulüplerinden Spartak Moskova, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki zaferini, sosyal medya hesaplarından paylaştığı Türkçe rap şarkısı ile kutladı.

Paylaşılan videoda, Türkiye'de viral olan "Patlamaya devam" isimli rap şarkısı kullanıldı.

Preview of the rest of the Europa League: pic.twitter.com/n1BGRQtgUk