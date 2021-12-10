Trabzonspor taraftarından yayıncı kuruluşa 'Lazio' tepkisi

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2021 Cuma, 11:28
<p>Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla grubu lider tamamlayan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı.</p>

Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla grubu lider tamamlayan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı.

<p>Yayıncı kuruluş beIN Sports, bu maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda, Fenerbahçe'nin 2012-2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayarak 1-1 berabere kaldığı ve tur atladığı karşılaşmadan bir görüntü ve dün akşam oynanan Lazio-Galatasaray maçından bir kesit yer aldı. Paylaşımda, her iki takımın da Stadio Olimpico'da Lazio karşısında tur atladığına vurgu yapıldı.</p>

Yayıncı kuruluş beIN Sports, bu maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda, Fenerbahçe'nin 2012-2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayarak 1-1 berabere kaldığı ve tur atladığı karşılaşmadan bir görüntü ve dün akşam oynanan Lazio-Galatasaray maçından bir kesit yer aldı. Paylaşımda, her iki takımın da Stadio Olimpico'da Lazio karşısında tur atladığına vurgu yapıldı.

<p>Bu paylaşıma, Süper Lig'in lider ekibi Trabzonsporlu taraftarlardan tepki geldi.</p>

Bu paylaşıma, Süper Lig'in lider ekibi Trabzonsporlu taraftarlardan tepki geldi.

<p>Bordo-mavili taraftarlar, 2013-2014'te takımlarının Lazio ile 0-0 berabere kalarak tur atladığını belirterek, sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bahsedilmesine tepki gösterdi.</p>

Bordo-mavili taraftarlar, 2013-2014'te takımlarının Lazio ile 0-0 berabere kalarak tur atladığını belirterek, sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bahsedilmesine tepki gösterdi.


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