Trabzonspor taraftarından yayıncı kuruluşa 'Lazio' tepkisi

Yayıncı kuruluş beIN Sports, bu maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda, Fenerbahçe'nin 2012-2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayarak 1-1 berabere kaldığı ve tur atladığı karşılaşmadan bir görüntü ve dün akşam oynanan Lazio-Galatasaray maçından bir kesit yer aldı. Paylaşımda, her iki takımın da Stadio Olimpico'da Lazio karşısında tur atladığına vurgu yapıldı.