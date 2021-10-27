Bayern Münih Başkanı Heiner, Kimmich'in aşı kararı hakkında konuştu
Bayern Münih Başkanı Herbert Heiner, aşı olmadığını açıklayan yıldız oyuncu Joshua Kimmich hakkında açıklamalarda bulundu. Heiner, aşı olmak isteyenlerin kararı kendininin vereceğini de aktardı.
Bayern Münih Başkanı Herbert Heiner, aşı olmadığını açıklayan yıldız oyuncu Joshua Kimmich hakkında açıklamalarda bulundu.
Heiner, Bayern Münih kulübünün aşıyı destekledini söylerken aşı olmak isteyenlerin kararı kendininin vereceğini de aktardı.
Aşı olmanın zorunlu olmadığını, herkesin kendi seçimi olduğunu da söyleyen Heiner "Bu herkesin kendi seçimi, bunu kabul etmek zorundasınız" dedi.
KIMMICH 'UZUN VADELİ SONUÇLARI' GÖRMEK İSTİYOR
Kimmich, daha önce yaptığı bir açıklamada "Aşı olmadım çünkü uzun vadeli sonuçları görmek istiyorum. Sorumluluğumun farkındayım, hijyenik gereklilikleri yerine getiriyorum, 2-3 günde bir test oluyorum. Herkes kendi kararını versin" ifadelerini kullandı.
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