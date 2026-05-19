Spor camiasından 19 Mayıs mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda Hacıosmanoğlu, 19 Mayıs'ın esarete asla boyun eğmeyen bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olan Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin istiklal ve istikbali için canını hiçe sayan aziz milletimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşini zaferle taçlandırmış; hiçbir gücün iradesine pranga vuramayacağını bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal mücadelemizin sembolü 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan ederek de geleceğimizin teminatı ve umudumuz gençliğe olan güvenini göstermiştir. Tarihe altın harflerle yazılan bağımsızlık destanımızın temellerinin atıldığı bu anlamlı günde, Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin ve Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, "19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi, bugün hala milletimizin ortak inancı ve kararlılığıyla yanmaya devam ediyor. 19 Mayıs; yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, aynı zamanda gençliğe duyulan inancın, umudun ve geleceğe verilen en güçlü mesajın adıdır. Cumhuriyetimizin teminatı olan gençlerimiz; bugün bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında ülkemizi daha ileriye taşıma kararlılığıyla geleceğimizi şekillendirmektedir" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe ve spora verdiği önemin Türk sporunun her alanında yol göstermeye devam ettiğinin altını çizen Türkoğlu, şunları kaydetti:

"İki gün önce Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde dörtlü finallerini oynadığımız Ülker Basketbol Gençler Ligi'nde sahaya çıkan genç sporcularımızın ortaya koyduğu mücadele ve rekabet ruhu; 19 Mayıs'ın gençliğe emanet edilen vizyonunun sahadaki en anlamlı yansımalarından biridir. TBF Basketbol Spor Lisemiz, altyapı organizasyonlarımız ve gençlerimizi sporla buluşturan projelerimizle; sadece başarılı sporcular değil, ülkesine değer katan bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ay-yıldızlı formayı gelecekte gururla taşıyacak sporcularımızın aynı çatı altında eğitim aldığı, geliştiği ve hayallerinin peşinden koştuğu bu yapıların Türk basketbolunun geleceği adına büyük değer taşıdığına inanıyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı gönülden kutluyorum."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

Türkiye Voleybol Federasyonunun paylaşımında, "Cesaretin, umudun ve bağımsızlığa atılan ilk adımın izinde; gençliğin gücü ve inancıyla daima ileriye yürüyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" denildi.

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU

Türkiye Hentbol Federasyonu yayımladığı videolu mesajında, "1919'da bir umutla başlayan yolculuk… Bugün aynı inanç, aynı kararlılık ve cesaretle hentbol salonlarında vücut buluyor. 20 yıl aranın ardından Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Erkek 18 Yaş Altı Milli Takımımız, 25 yıl aranın ardından Dünya Şampiyonası bileti alan Kadın 20 Yaş Altı Milli Takımımız, kararlı bir şekilde atılan adımların ilk meyveleri. Çünkü biz biliyoruz gençlerine inanan bir ülkenin, kazanılacak daha nice zaferi vardır. Bugün 19 Mayıs'ın ışığında, azimle yürümeye devam ediyoruz. Kazanılacak daha nice zaferimiz var! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU

Türkiye Yüzme Federasyonu, "19 Mayıs, cesaretin, umudun ve gençliğe duyulan inancın simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu anlamlı günde, sporun birleştirici gücüyle geleceğe daha güçlü kulaç atıyoruz. Başta genç sporcularımız olmak üzere, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" mesajını paylaştı.

TÜRKİYE ATICILIK FEDERASYONU

Türkiye Atıcılık Federasyonu ise "19 Mayıs 1919, sadece bir tarih değil; milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en kararlı adım, gençliğe duyulan sonsuz güvenin simgesidir. Geleceğimizin teminatı gençlerimize armağan edilen bu özel günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz" paylaşımını yaptı.

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU

Türkiye Boks Federasyonu da "Cesaretle atılan ilk adımdan aldığımız ilhamla, sporun disiplini ve gençliğimizin inancını birleştirerek daima daha yükseği, daha ileriyi hedefliyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" mesajını yayımladı.

TÜRKİYE TEKVANDO FEDERASYONU

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasında, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor; tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Diğer spor federasyonları da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kulama açıklamaları yaptı.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübü mesajında, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz milletimizden aldığı güç ve şanlı tarihimizden aldığı ilhamla 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da istiklal mücadelemizi başlattı. Bu anlamlı tarih, yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin değil, aynı zamanda ilelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gün olarak tarihe geçmiştir. 19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden, en büyük Beşiktaşlı Atatürk'tür; 19 Mayıs'ı, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir. Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni'nin 1935 yılında kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında '19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı' büyük bir coşkuyla ve gururla nesilden nesile kutlanmaya devam etmektedir. Beşiktaş JK olarak, 'Bütün ümidim gençliktedir' diyen Atatürk'ün izinde, gençlerimizi sadece sporla değil; ahlak, karakter ve vatan sevgisiyle donatmayı ilke ediniyoruz. Cumhuriyetimizin teminatı gençlerimizin taşıdığı bu yüksek ruh ve inanç, kulübümüzün ve ülkemizin yarınlarına yön verecek güçtür. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!" ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübünün mesajında, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve beraberindeki kahraman silah arkadaşlarının, milletimizin bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak, işgal devletlerine karşı bağımsızlık ateşini yakmak üzere Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutluyor; bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan eden Ulu Önderimizi, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet, rahmetle anıyoruz" denildi.

GALATASARAY

Galatasaray Kulübü, "19 Mayıs 1919… Türk milletinin kaderini değiştiren bir liderin, esareti kabul etmeyişinin tarihidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıkışıyla ulusumuzun bağımsızlık meşalesini yakarak modern Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun taşlarını döşemiştir. Ata'mız bu kutlu günü, Türk istiklalinin ve cumhuriyetin ilelebet koruyucusu olarak nitelediği Türk gençliğine armağan etmiştir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğilerek milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" mesajını paylaştı.

TRABZONSPOR

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz" mesajını paylaştı.

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği Kulübünün paylaşımında, "'Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizsiniz.' 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü Kulübünün videolu mesajında "19 Mayıs 1919, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, milletimizin kaderinin değiştiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günde, başta ülkemizin geleceği olan gençlerimiz olmak üzere, milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gurur ve coşkuyla kutluyoruz. İmalat-ı Harbiye ruhunu taşıyan MKE Ankaragücü olarak; gençliğin azmine, inancına ve ülkemizin yarınlarına olan güvenimizi her zaman koruyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" denildi.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Ankara Keçiörengücü Kulübü de "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" mesajını paylaştı.

HALKBANK SPOR KULÜBÜ

Halkbank Spor Kulübü, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Güçlü bir gelecek yolunda gençlerimize güveniyor, bağımsızlık mücadelemizin 107. yılını gururla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" paylaşımını yaptı.

Ayrıca başta futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere birçok kulüp, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.