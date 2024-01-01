Gana Milli Takımı'na Süper Lig'den 3 isim
Gana Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıkladı. Kadroda Süper Lig'den 3 isim yer aldı.
Gana Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıkladı.
Gana Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; Fenerbahçe'den Alexander Djiku, Beşiktaş'tan Daniel Amartey ve Samsunspor'dan Kingsley Schindler'in de kadroda yer aldığı açıklandı.
Öte yandan bir dönem Türkiye'de forma giymiş Andre Ayew ve Joseph Paintsil de kadroda yer aldı.
İşte Gana'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu;
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