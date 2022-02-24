Ukraynalı yıldız futbolcu Zinchenko'dan Putin'e çok sert sözler
Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sert bir paylaşım yaptı.
Manchester City'nin yıldız sol beki Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko, ülkesine operasyon emri veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alan sert bir paylaşım yaptı.
25 yaşındaki Zinchenko, Instagram'dan Putin'in resmiyle yaptığı paylaşımda; "Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık!" ifadelerini kullandı. Zinchenko bu paylaşımını bir süre sonra sildi.
Zinchenko, Rusya - Ukrayna geriliminin tırmanışta olduğu geçtiğimiz günlerde de şu paylaşımı yapmıştı:
Bütün medeni dünya ülkemdeki durumdan endişeli. Uzak durup fikrimi aktarmaya çalışamam. benim ülkem. Doğduğum ve büyüdüğüm ülke. Uluslararası Spor arenasında renklerini savunduğum bir ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız bir ülke. Sınırları dokunulmaz kalması gereken bir ülke. Ülkem Ukraynalılara ait ve hiç kimse ona sahip çıkamayacak. Pes etmeyeceğiz! Ukrayna'ya zafer.
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